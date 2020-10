[Preview VO] Dark Nights : Death Metal Robin King #1

Demain, DC Comics publiera un nouveau one-shot étendant l'intrigue de son événement Dark Nights : Death Metal. Cette fois-ci, le numéro se focalisera sur Robin King, nouveau personnage introduit récemment dans les pages de la mini-série phare. Ecrit par Peter J. Tomasi et dessiné par Riley Rossmo, ce titre proposera également une histoire en back-up de Tony Patrick et Daniel Sampere autour des Robins qui tente de libérer Gotham. Voici la preview :

"Avec une ceinture remplie d'armes destinées à tuer chaque héros de l'univers DC, Robin King est le soldat le plus sadique dans l'armée de vilains du Darkest Night ! Quelqu'un pourra-t-il l'empêcher de réduire à néant la dernière ligne de défense de la Terre ? Et comment est-il devenu l'un des minions du Batman qui Rit en premier lieu ? Et dans l'histoire en back-up, les Robins pourront-ils libérer Gotham City du contrôle du Darkest Night ?"