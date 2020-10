La cover controversée de Manara pour Spider-Woman vendue 37.000 dollars

Dans le monde des comics, il y a des choses qui soulèvent le débat. Parmi ces choses, il y a la fameuse cover de Spider-Woman #1 réalisée en 2014 par Milo Manara. Une cover très bien dessinée, très connue, et qui met en avant Spider-Woman. Là où cela coince pour certains, c'est que la cover met plus en avant le derrière de Spider-Woman que le personnage lui-même :

Cover déplacée ou non, c'est à vous de voir. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas vraiment en vouloir à l'italien Milo Manara. Le dessinateur étant connu pour ses oeuvres à caractère érotique, il est pour le moins évident que la cover allait être plus... controversée que la moyenne. A la limite, il serait plus judicieux de se demander quel a été le point de vue de Marvel au moment où ils ont engagé le dessinateur.

Bref, tout cela pour dire que la célèbre cover a été vendue aux enchères. Une enchère qui s'est plutôt bien passée puisque l'objet a été vendu 37.000 dollars (avec un prix de départ de 15.500). Controversée ou non, la cover a donc fait un heureux !