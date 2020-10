Tatiana Maslany dément avoir décroché le rôle de She-Hulk

Gros retournement de situation, alors que Tatiana Maslany avait été annoncée comme étant choisie pour interpréter She-Hulk sur le petit écran, l'actrice dément aujourd'hui l'information ! Elle s'est expliquée là-dessus hier durant The Sudbury Star.

Ce n'est pas vrai et c'est genre un communiqué de presse qui a été beaucoup trop loin. Ce n'est vraiment pas le cas, j'ai été liée à ces choses par le passé et la presse s'est servie de ça, mais ce n'est pas réel, malheureusement.

Pour rappel, le casting a été annoncé en septembre, et s'il n'a jamais été confirmé par Marvel, il a été relayé partout et des acteurs du MCU, comme Mark Ruffalo, ont même célébré l'annonce et félicité l'actrice. Voilà une affaire bien étrange qu'il va falloir suivre de près.

She-Hulk est l'une des nombreuses séries Marvel qui sera proposée sur la plateforme Disney+, en marge de celles liées au MCU, avec notamment Ms. Marvel ou Moon Knight.