The Sandman, Liam Hemsworth et Dacre Montgomery en tête pour incarner The Corinthian

Après avoir annoncé Tom Sturridge dans le rôle de Dream, les producteurs continuent de chercher les autres rôles pour la série The Sandman . Et aux dernières nouvelles, un nouveau personnage serait sur le point d'être casté. En effet, selon The Illuminerdi, Liam Hemsworth et Dacre Montgomery seraient actuellement en tête pour incarner le personnage de The Corinthian. Selon les dires, Montgomery aurait fait très bonne impression mais, d'un autre côté, Hemsworth aurait déjà rencontré Gaiman plus tôt dans l'année à propos du rôle.

Pour rappel, la première saison sera composée de onze épisodes.