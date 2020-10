Sortie du Blu-ray The New Mutants + featurette

Après de nombreux reports sans lien avec la crise sanitaire, The New Mutants a enfin débarqué dans les cinémas en août dernier, étant pour le moment le seul film de super-héros à sortir cette année. Et la sortie en Blu-ray ne va pas tarder puisqu'elle est prévu pour le 17 novembre aux États-Unis. Aucune date n'est annoncée pour la France pour le moment.

Le visuel de la pochette du Blu-ray a été dévoilé, ainsi qu'une featurette qui fera partie des bonus. Il s'agit d'une interview de Bill Sienkiewicz, l'artiste de l'arc The Demon Bear Saga aux côtés de Chris Claremont, dont s'est fortement inspiré le film.