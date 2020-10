[Preview VO] Legend of the Swamp Thing Halloween Spectacular #1

La preview VO de Legend of the Swamp Thing Halloween Spectacular #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Tom King, James Tynion IV, Phillip Kennedy Johnson, Ram V. et Vita Ayala et est dessiné par Mike Perkins, Christian Ward, Emma Rios et Dominike Stanton. Edité par DC Comics, il sort aujourd'hui pour 5.99$.

C'est Halloween, et DC vous invite à accueillir Swamp Thing pour les festivités. Dans ces 48 pages de toutes nouvelles histoires, le Gardien du Vert révèle les vies passées et les horreurs inoubliables qui s'abattent sur ceux qui croisent son chemin. De la Rome antique à aujourd'hui, Swamp Thing traque ces horribles contes fantomatiques - qui sont tous mieux lus à la lumière d'une lanterne d'Halloween !