The Flash : John Wesley Shipp sera encore Jay Garrick pour la saison 7

La disparition du personnage de Jay Garrick n'avait pas vraiment été confirmée... mais sa survie non plus. Il y avait donc un petit point d'interrogation autour du retour du personnage. Il y a quelques jours, l'acteur John Wesley Shipp a finalement confirmé la chose. Non seulement l'acteur sera bien de retour lors de la saison 7, mais cela sera bien en tant que Jay Garrick .

A ce sujet, l'acteur a également déclaré que le showrunner Eric Wallace voulait le voir car il avait "quelques idées" concernant ledit personnage. Pas plus d'informations pour le moment.

Enfin, on notera également que l'acteur a parlé du premier épisode de la saison 7. Il n'est pas rentré dans les détails, il a seulement mentionné que l'on en apprenait plus sur Iris et que, de manière générale, l'épisode l'avait fait pleurer.