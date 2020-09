[Preview VO] Dark Nights: Death Metal Multiverse's End #1

Un nouveau one-shot pour l'event Dark Nights: Death Metal sort demain et promet la fin du multivers ! C'est écrit par James Tynion IV et dessiné par Juan Gedeon, avec une couverture de Michael Golden et une variante d'Arthur Adams. Dark Nights: Death Metal Multiverse's End #1 fera 48 pages pour le prix de $5,99 USD.

Perpetua, la mère de tout, a trié toute vie et création dans le Multivers, réduisant le tout à une seule planète : Earth-Prime. Dans sa quête de pouvoir et de domination, elle règne en maitre absolu, utilisant ses enfants - les Monitors et Anti-Monitors - comme messagers et destructeurs. Mais un groupe de héros de plusieurs mondes s'est réuni dans un dernier effort pour l'arrêter : Owlman, President Superman , Iris West, Captain Carrot, Guy Gardner et d'autres, ont décidé de se lancer dans une dernière bataille perdue d'avance.