Dernières nouvelles autour de Moon Knight

S'il y a bien un projet dont on ne parle pas tous les jours, c'est bien Moon Knight. Projet prévue depuis la nuit des temps, ce dernier semble finalement se dessiner... tout doucement.

Avant toute chose, selon The Illumerdi (source non-officielle donc), la production du film pourrait bien débuter très prochainement. Il serait même tout-à-fait envisageable que le tournage débute dès le mois de novembre. Fait intéressant lorsque l'on sait que les studios seraient toujours à la recherche d'un acteur ayant entre 40 et 50 ans pour tenir le rôle de Marc Spector autrement dit, le rôle de... Moon Knight. Aux dernière nouvelles, Keanu Reeves était dans le viseur des producteurs mais la chose s'annonce finalement compliquée lorsque l'on sait que l'acteur est déjà sur pas moins de trois gros projets : The Matrix 4, John Wick 4 et John Wick 5. Du coup, la place serait toujours à prendre.

A côté de cela, les producteurs seraient également à la recherche de deux autres acteurs. Par rapport aux descriptions données, il y a de grandes chances pour que les personnages soient les personnages de Jean-Paul "Frenchie" DuChamp et de Marlene Alraune. Bien sûr, il ne s'agit que de suppositions. Voici les descriptions :

20-40 ans, homme blanc. De belle apparence, trop enthousiaste, moins intelligent que la moyenne mais toujours aimable. L'acteur doit parler couramment le français.

20-35 ans, aucun ethnie particulière, femme. Manipulatrice travaillant pour une organisation secrète, capable de passer de cool et dure à chaleureuse et amicale en un clin d'oeil.