Deux nouveaux rôles tirés des comics pour Ms Marvel ?

On continue de développer le casting

Selon Murphy's Multiverse, le casting de Ms Marvel continue de se développer du côté des studios Marvel. Cette fois, la société serait à la recherche de deux nouveaux acteurs. Ou, plus précisément, de deux nouvelles actrices. Il y a des noms de codes mais il y a tout de même de grandes chances pour que lesdits rôles aient été percés à jour.

Ainsi, Disney + serait à la recherche d'une actrice pour tenir le rôle de Zoe Zimmer (jeune femme blanche entre 16 et 20 ans), la meilleure amie de Kamala Khan et d'une autre actrice pour tenir le rôle de Tyesha Hillman (femme noire, entre 27 et 33 ans), sa belle soeur.

Affaire à suivre.