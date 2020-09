Rumeurs : Henry Cavill sur 3 films Superman ? Caméos en pagaille dans The Flash ?

Depuis quelques semaines maintenant, MDCU réunit en une news les dernières rumeurs US afin que vous soyez tout de même au courant de ces dernières mais sans polluer pour autant le véritable fil d'actualité du site internet. Aujourd'hui, nous en avons deux du côté DC Comics de la force.

La première rumeur concerne Henry Cavill dans le rôle de Superman. Oui, encore. Sauf que cette fois, la rumeur irait plus loin puisque l'on parlerait de la signature d'un contrat stipulant la reprise du rôle pour trois films majeurs ainsi que des caméos dans d'autres films. Un fait qui n'est pas totalement impossible lorsque l'on sait que Cavill ne serait pas contre le fait de reprendre son rôle. Et histoire d'en remettre une couche, suite à la rumeur, l'artiste BossLogic a dévoilé une image de Man of Steel . Une image reprise par l'agent de Cavill, Dany Garcia, sur Instagram.

L'autre rumeur concerne le film The Flash à venir. Selon les dires, les producteurs du film auraient pour volonter de multiplier les gros cameos. Voici les noms qui auraient été mis en avant : Christian Bale (et le Nolanverse au sens large) mais également tous les Batman de la "belle époque" à savoir Michael Keaton, Val Kilmer et George Clooney, en plus de Chris O'Donnell, l'acteur qui tenait le rôle de Robin.

A tous ces noms s'ajouteraient ceux de Grant Gustin (Flash dans la série TV éponyme de la CW) mais également... Nicolas Cage. En effet, ce dernier aurait le rôle qu'il aurait dû avoir des années plus tôt à travers Superman Lives, un film Superman qui étaient censé se passer dans le même univers que celui des Batman avec Michael Keaton. Bien sûr, reste à savoir ce qui est vrai ou non et ce qui sera réalisable ou non.

C'est tout pour les dernières rumeurs. N'hésitez pas à nous dire si vous croyez en l'une d'elles, et si vous aimeriez qu'elles soient confirmées ou non.