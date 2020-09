Premier aperçu de Krypto dans le film DC Super Pets

Nous n'en parlons pas très souvent mais le film DC Super Pets est toujours prévu pour le 22 mai 2022. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que nous avons quelques nouvelles du film animé de Jared Stern et Sam Levine. Pour être plus précis, nous avons une petite vidéo autour de Krypto qui a été dévoilée. C'est très rapide (sept secondes) mais cela reste sans doute suffisant pour se faire une petite idée sur l'apparence du chien le plus célèbre de l'univers DC.

Voici la vidéo :