Le film Flash relancera l'univers DC au cinéma

Interrogée sur le film The Flash dans l'un des panels de la DC FanDome ce week-end, la productrice Barbara Muschietti a révélé que le film servira à relancer l'univers étendu de DC au cinéma, le fameux DCEU, mais tout en n'oubliant pas les autres films précédents et ce qu'il s'est passé jusque là.

"Bon, je veux que vous alliez le voir, donc je ne vais pas en dévoiler trop. Mais je vais vous dire c'est que c'est un vrai voyage. Ce sera fun et excitant et il y a de nombreux personnages DC dedans. Flash est le super-héros du film parce qu'il fait le pont entre tous ces personnages et ces lignes temporelles. Et d'une certaine façon, ça redémarre tout et ça n'oublie rien." a annoncé Muschietti.

Si on s'amuse à faire la comparaison, tout cela ressemble beaucoup à une relaunch (qui pour le coup veut dire relance) en comics, qui permet d'offrir un nouveau départ tout en gardant le passé plus ou moins intact. D'ailleurs c'est exactement ce qu'a fait DC Rebirth, avec justement Flash comme acteur principal, même s'il s'agissait de Wally West. En somme, une solution très avantageuse.

The Flash est toujours prévu pour juin 2022, réalisé par Andy Muschietti et avec Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen . On devrait y retrouver Ben Affleck et Michael Keaton en Batman , ainsi que d'autres caméos et surprises.