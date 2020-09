Le créateur de Pennyworth annonce que Martha Kane sera enceinte durant la saison 2

C'est officiel ! Selon le créateur de la série TV Pennyworth, Bruno Heller, le personnage de Martha Kane sera enceinte lors de la saison 2 de la série TV. C'est lors de DC FanDome, et plus précisément lors du panel de la série TV Pennyworth, que le créateur a annoncé la chose. A ce moment-là, il était d'ailleurs aux côtés d'Emma Paetz et Ben Aldridge qui tiennent respectivement les rôles de Martha et Thomas Wayne.

Par contre, il est important de noter que c'est la chose que nous savons. Entendez par là qu'il n'y a eu aucune mention d'un Baby Bat et encore moins de Bruce Wayne. D'ailleurs... il n'a pas été dit non plus que Thomas était le père.

Affaire à suivre !