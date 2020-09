Rumeurs : Ben Affleck encore en Batman ? Joaquin Phoenix encore en Joker ?

Depuis quelques jours maintenant, MDCU réunit en une news les dernières rumeurs US afin que vous soyez tout de même au courant de ces dernières mais sans polluer pour autant le véritable fil d'actualité du site internet. Aujourd'hui, nous en avons deux du côté DC de la force.



La première est sans doute la moins probable puisqu'il se dit que Ben Affleck pourrait encore reprendre le rôle de Batman après Flash. Le gros point qui va à l'encontre de cette rumeur, c'est bien évidemment Robert Pattinson, qui est supposé tenir le rôle du Chevalier Noir au cinéma. Il est peu probable que deux Batman se cotoient sur le long terme bien que, dans les faits, personne ne pensait que deux Batman allaient se cotoyer ne serait-ce qu'une fois et c'est pourtant bien ce que nous allons avoir. A côté de cela, la rumeur mentionne le fait que le retour de Ben Affleck dans le rôle de Bruce Wayne serait une volonté de HBO Max. Et bien que ces derniers attendraient les résultats de Justice League version Zack Snyder, ils seraient motivés à l'idée de reprendre l'acteur. La balle serait donc du côté de ce dernier...

La deuxième rumeur est un petit peu plus probable et concerne Joaquin Phoenix dans le rôle de Joker. Comme vous le savez déjà, l'acteur reprendra son rôle dans la suite du film Joker . Ce dernier était supposé être un stand-alone mais suite à son incroyable succès critique et commercial et le fait que le réalisateur Todd Phillips avait mentionné avoir encore "beaucoup d'idées pour le personnage", une suite a été mise en place. Selon la rumeur du jour, on ne parlerait plus d'une suite mais de deux suites à présent. Le tournage d'un troisième film dépendrait essentiellement de Joaquin Phoenix qui aurait reçu la plus grosse offre de sa carrière de la part de Warner Bros pour redevenir le clown (on parle de 50 millions de dollars). Toujours selon la rumeur, il serait difficile de prévoir la réaction de l'acteur. Apparemment, il ne serait pas le genre d'acteur à prendre uniquement l'argent en considération.

C'est tout pour les dernières rumeurs. N'hésitez pas à nous dire si vous croyez en l'une d'elles, et si vous aimeriez qu'elles soient confirmées ou non.