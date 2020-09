[DCFD] Geoff Johns confirme Three Jokers dans la continuité

Lors de la DC FanDome: Explore the Multiverse, le scénariste Geoff Johns est revenu sur sa série évènement en cours, Batman: Three Jokers. Il a notamment confirmé que l'histoire se déroule bien dans la continuité de l'univers DC.

"Je n'ai jamais vraiment raconté une histoire de Batman . J'ai fait Batman : Earth One, mais c'est une version low-tech différente et plus jeune. C'était la première fois que je pouvais écrire du Batman , dans la continuité, avec le Joker . Il y a tellement d'histoires géniales avec le Joker , et je ne voulais pas en raconter une de plus sauf si nous avions quelque chose de différent et de nouveau à explorer." avoue le scénariste.

Johns a aussi mis fin à une théorie de fans qui traine depuis un moment, à savoir qu'il s'agirait de Jokers d'univers différents. "Ce n'est pas une histoire de Terres parallèles. Nous avons essayé de la faire aussi terre à terre et personnelle que possible. On voulait vraiment revenir au niveau de la rue, à une plus petite histoire (que d'autres gros crossovers comme Dark Nights: Metal). Même si le mystère est grand, c'est une plus petite histoire impliquant seulement quelques personnages.".

Le panel est disponible ici. Batman: Three Jokers #2 sort le 29 septembre prochain.