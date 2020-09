Les derniers numéros de Bendis sur Superman et Action Comics

Les solliciations de DC Comics pour décembre font officiellement tomber le rideau sur le run du scénariste Brian Michael Bendis sur la franchise Superman . Superman #28 et Action Comics #1028 seront les derniers numéros avec son nom aux crédits. Il sera respectivement accompagné de Ivan Reis et Joe Prado d'un côté et John Romita Jr et Klaus Janson de l'autre.

Bendis n'en a pas pour autant fini avec DC, lui qui avait rejoint l'éditeur fin 2017 et s'était tout de suite lancé sur Superman , d'autres projets seront annoncés dans un futur proche. Le scénariste a aussi lancé le label Wonder Comics avec notamment la série Young Justice , qui elle se terminera en novembre.