Jason Momoa apporte son soutien à Ray Fisher

L'affaire Ray Fisher contre Warner Bros. n'a pas fini de faire parler d'elle, après les propos du jeune acteur accusant le président de DC Films, Walter Hamada, d'avoir voulu protéger Geoff Johns en envoyant Joss Whedon et Jon Berg au casse pipe (les trois personnes étant accusées d'abus de pouvoir par Ray), WarnerMedia avait publié un premier communiqué sur l'enquête en cours, affirmant que Fisher refuse de s'entretenir avec l'enquêteur qu'il a lui-même demandé sur l'affaire.

Alors que Ray Fisher est toujours en négociations pour apparaître dans le film The Flash , la situation semble pour le moment assez étrange. Mais elle pourrait peut-être basculer alors que l'acteur Jason Momoa, qui interprète Aquaman , est le premier collègue de Fisher sur Justice League à s'exprimer et à lui apporter son soutien. Il l'a fait à travers une story Instagram où il a partagé une photo de Fisher et le hashtag #IStandWithRayFisher. Ce dernier l'a tout de suite partagé sur son compte Twitter, précisant que les responsabilités sont supérieures au divertissement.

Une évolution qui va être suivre puisque Momoa de son côté travaille toujours avec Berg et Johns. Et cela pourrait aussi lancer une vague de soutien du côté des autres acteurs, très silencieux jusque là.