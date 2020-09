Marvel a dévoilé un trailer afin de faire la promotion de Shang-Chi #1 dont la sortie est prévue à la fin du mois. La vidéo fait un petit peu plus d'une minute et réussit largement à remplir sa fonction : en mettre plein la vue et donner envie.

La voici :

Pour rappel, le numéro est écrit par Gene Luen Yang et est dessiné par Dike Ruan et Philip Tan. Il sortira le 30 septembre.