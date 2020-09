WarnerMedia pense à monétiser les events comme DC FanDome

La convention virtuelle DC FanDome proposée par WarnerMedia et DC le mois dernier a été un vrai succès dans les chiffres, que ce soit le nombre de visiteurs, plus de 22 millions en tout, ou le nombre de vues des trailers et vidéos qui ont été diffusés sur les réseaux durant l'évènement. Mais c'est aussi un succès qui s'est manifesté dans l'engagement à plus long terme, puisque la directrice du groupe Ann Sarnoff explique que "après DC FanDome, nous avons vu le nombre de visionnages de nos films DC sur HBO Max augmenter. Nous utilisons tous nos business pour amener de nouveaux business.".

WarnerMedia était déjà très enthousiaste pour ce DC FanDome, ayant requisitionné la participation de plus de 500 employés du groupe, et ayant même divisé la convention sur deux jours, la seconde partie prenant place samedi prochain, le 12 septembre. Il va de soi désormais qu'ils y voient une belle opportunité pour faire un peu de profit, en ces temps difficiles. "Il est clair que nous avons une très grosse fanbase qui souhaite rester connectée avec nous. Nous allons continuer à faire ça dans l'esprit de servir les fans et ensuite voir s'il y a un moyen de monétiser cela." ajoute Sarnoff.

Une logique d'entreprise qui reste compréhensible mais le succès aurait-il été tel si l'évènement n'avait pas été gratuit ? Rien n'est moins sûr.