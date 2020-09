Le tournage de The Batman déjà interrompu !

Vous avez bien lu. Le tournage de The Batman a d'ores et déjà été interrompu. La cause ? La pandémie, encore et toujours. En effet, un membre de l'équipe a été testé positif au coronavirus suite à quoi, le tournage en Angleterre a été temporairement suspendu par la Warner Bros. A noter que nous ignorons, bien évidemment, à quoi correspond ce temporairement.

Pour ceux qui se poseraient la question, le tournage aura donc repris l'espace de... trois jours.

Au-delà de la news ciné, nous souhaitons, bien évidemment, un prompt rétablissement à la personne contaminée.