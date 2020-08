Un poster non-officiel pour Shazam 2

Le DC Fandome aura été l'occasion de révéler bon nombre d'images et de projets notamment du côté des productions de Warner. Shazam n'y a pas échappé puisque le second opus a officiellement un titre : Fury of the Gods. Cette annonce avait été faite via un poster, non-officiel toutefois, que Zachary Levi a dévoilé sur son compte Instagram :

Shazam : Fury of the Gods se retrouvera entre les mains de la même équipe que le premier film, à savoir David F. Sanberg derrière la caméra et Henry Gayden au scénario, sans oublier toute la famille Shazam , versions adultes ou enfants. A l'heure actuelle, sa sortie sur grand écran est programmé en novemhre 2022.

Le post original de Zachary Levi est à retrouver ici.