Gotham Knights : descriptions des personnages jouables

Annoncé hier à la DC FanDome, le nouveau jeu Batman du studio WB Games Montréal (Arkham Origins), Gotham Knights, nous permettra d'étendre la galerie de personnages de la bat-family puisque nous serons amenés à jouer avec Robin , Batgirl, Nightwing et le Red Hood .

On ne sait pas exactement si le jeu se déroule toujours dans l'univers des précédents jeu Batman , mais les explosions au début du trailer semble coller à la fin D'Arkham Knight. Batman n'a apparemment pas survécu et annonce que le Commissaire Gordon non plus, dans une vidéo dans laquelle il passe le relais à ses sidekicks. Le trailer présente aussi la Cour des Hiboux qui fera partie intégrante de l'histoire, mais qui ne sera pas le plus grand mystère du jeu.

Le jeu semble se distancer de la franchise Arkham dans son méchanisme de combat, l'aspect combo et enchainement de coups à la volée semble avoir disparu sur les premières images disponibles. Les ennemis ont désormais des barres de vie au dessus de la tête, dans le style RPG, comme nos personnages qui ont des niveaux et des jauges d'expérience, ainsi que la possibilité de déclencher des attaques spéciales. On y retrouvera par contre toutes les possibilités d'utilisation du grappin ainsi que les attaques depuis les hauteurs. Le mode furtif devrait aussi rester le même.

Avec plusieurs personnages jouables, la co-op sera possible mais seulement à deux joueurs et uniquement en ligne ! Rien ne dit qu'elle sera possible en local pour le moment.

Et voici les descriptions officielles des quatres personnages du jeu :

Batgirl, Barbara Gordon, est une combattante déterminée est une hackeuse très douée. En tant que fille de feu Jim Gordon le commissaire de Gotham City , elle a aidé Batman par le passé en tant qu'Oracle. Après des années de rétablissement et de préparation, elle est prête pour son nouveau rôle, maîtrisant le kickboxing, la capoeira et le jiu-jitsu.

Nightwing, Dick Grayson, était le protégé de Batman avant devenir un héros indépendant. Leader naturel et le membre le plus âgé de la bat-family. Sa maîtrise acrobatique et complémentaire avec son expertise dans l'utilisation de ses deux bâtons.

Red Hood, Jason Todd, est un anti-héros intense et lunatique, ce qui est dû à sa mort et resurrection forcée par l'un des plus grands ennemis de Batman . Il a du mal à controller son humeur mais n'hésitera à venir aider un coéquiper dans le besoin. Son entrainement lui a donné une grande force physique et une maîtrise de nombreux styles de combats avec toute sorte d'armes, traditionnelles ou high-tech.

Robin, Tim Drake, le jeune prodige et génie de l'équipe, très doué en déduction. Il croit vraiment à la mission de Batman et est motivé par la conviction que Gotham a besoin d'être protégée, il espère être le héros que Batman personnifie. Un expert en combat armé et avec de nombreuses capacités en attaques furtives, Tim a aussi de l'expérience en sciences comportementales et en guerres psychologiques.