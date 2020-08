Batgirl & Robin Vs Mr. Freeze

Après l'annonce et le trailer du prochain jeu Gotham Knights, du studio WB Games Montréal, voici une video gameplay, dans laquelle Batgirl et Robin affrontent Mr. Freeze !

Pour rappel, Batman ne pourra plus défendre Gotham City et ce sera au tour de Batgirl , Nightwing, Robin et le Red Hood de prendre le relais. Sortie du jeu prévue en 2021.