[Preview VO] Maestro #1

La preview VO de Maestro #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Peter David et est dessiné par Dale Keown. Edité par Marvel, il sortira demain pour 4.99$.

Près de trente ans après le récit historique Future Imperfect, le légendaire scénariste de The Incredible Hulk , Peter David, revient dans cette version futuriste de Hulk dans laquelle il est connu sous le nom de Maestro, le maître de ce qui reste du monde. Maestro répondra aux questions qui hantent les fans de Hulk depuis des années, et devrait en soulever de nouvelles. Comment le monde est-il tombé et comment le Maestro s'est-il élevé ? Qu'est-il arrivé aux héros du monde ? Et où est le Hulk que nous connaissons et que nous aimons ?