Annulation de Suicide Squad, Teen Titans, Young Justice, Hawkman et John Constantine : Hellblazer

Il s'agit définitivement d'une période très compliquée pour DC Comics. En effet, après une énorme restructuration et un grand nombre de licenciements, c'est à présent au niveau des séries que l'éditeur intervient. Ainsi, avec les sollicitations du mois de novembre 2020, nous savons d'ores et déjà que les titres Suicide Squad, Teen Titans, Young Justice , Hawkman et John Constantine : Hellblazer allaient tirer leur révérence.

Concernant Suicide Squad et Young Justice , il s'agit d'un choix plutôt surprenant. Etant donné que les scénaristes des séries sont, respectivement, Tom Taylor (un nom qui revient beaucoup en ce moment grâce à DCeased et Injustice) et Brian Michael Bendis, on aurait pu penser que les titres allaient être épargnés, tout du moins durant un temps. Mais il n'en est rien. Suicide Squad s'arrête donc dès le numéro 11 tandis que Young Justice prendra fin avec le numéro 20.

Pour le reste, Teen Titans prendra fin avec le numéro 47, Hawkman avec le numéro 29 et John Constantine : Hellblazer avec le numéro 12.

Nous profitons également de cette news pour répondre à une question qui nous a été posée deux fois. Pour le moment, le sort de la série Aquaman n'est pas clair. Comme nous l'avons signalé il y a quelques jours ici, il est certain que la scénariste Kelly Sue DeConnick quitte le titre. De même, nous ignorons encore qui prendra le relais après le numéro 64. Pour autant, DC n'a pas encore, officiellement, mentionné ou sous-entendu un quelconque arrêt de la série.