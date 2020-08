Le trailer de l'épisode final de la série TV Agents of S.H.I.E.L.D. a été dévoilé. Il s'agit des épisodes 7x12 et 7x13 de la série TV intitulés The end is at hand et What we're fighting for. Ils seront tous les deux diffusés à la suite.

La vidéo fait trente secondes. La voici :

Les deux épisodes seront diffusés le 12 août.