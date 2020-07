L'animé Batman : Death in the Family a une date de sortie

La team Warner Bros / DC Comics a finalement dévoilé la date de sortie du prochain animé autour de Batman . Ainsi, Death in the Family sortira le 13 octobre 2020.

L'édition blu-ray sera accompagnée par quatre DC Showcase qui étaient déjà sortis par le passé. Il s'agira de Sgt. Rock (sorti avec Batman : Hush), Death (sorti avec Wonder Woman : Bloodlines), The Phantom Stranger (sorti avec Red Son) et Adam Strange (sorti avec Justice League Dark : Apokolips War). Si vous ne les aviez pas encore vu, c'est donc une très bonne occasion de se mettre à jour.

Enfin, nous apprenons également que vous ne serez pas obligés de faire la version interactive. Vous pourrez très bien voir les différentes versions possibles directement, sans avoir à "choisir".

Le prix du blu-ray est de 24,98 dollars tandis que l'édition numérique est à 19,99 dollars.