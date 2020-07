Zack Snyder promet un teaser et plus encore pour son Justice League lors de DC FanDome

C'est lors de son panel à la Justice Con que l'ami Zack Snyder a fait le plein de promesses. En effet, si ce dernier avait déjà dévoilé des images de Superman dans son costume noir lors de l'évènement, on dirait bien qu'il a encore beaucoup de choses à proposer notamment lors du DC FanDome. Non seulement le réalisateur a confirmé que l'on aurait droit au très attendu teaser de la nouvelle version de Justice League mais aussi qu'il nous donnerait le titre définitif de cette nouvelle version ainsi que son format (oui, le format est également au centre des débats car nous ignorons encore si le film sera coupé en plusieurs épisodes pour former une sorte de série Justice League ou s'il sortira dans sa version cinématographique classique).

Pour l'anecdote, Snyder en a profité pour confirmer que, de son côté, il préfererait que cela sorte en plusieurs épisodes (attention, il précise bien que ce n'est là que sa préférence).

Pour les intéressés, voici la vidéo reprenant son intervention :

Pour rappel, DC FanDome aura lieu le 22 août