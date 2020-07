Nightwing aura plus de gadgets dans la saison 3 de Titans

C'est durant un petit jeu de questions/réponses que l'acteur Brenton Thwaites (qui tient le rôle de Nightwing dans Titans) a déclaré la chose. En effet, selon lui, il y a pas mal de modifications qui vont être apportées au costume de Nightwing afin d'y apporter plus de gadgets. A ce sujet, Thwaites précise d'ailleurs bien qu'il ne s'agira pas d'un nouveau costume mais de l'ancien qui subira plusieurs modifications.

Voici ce qu'il a déclaré :

On a mis en avant quelques idées afin de changer le costume de manière à ce que l'on puisse continuer d'utiliser la base du costume d'origine car ils prennent du temps à faire et ils coûtent cher. C'est bien mieux pour nous d'améliorer celui que nous avons déjà. On travaille sur plusieurs façons pour Nightwing d'avoir plus de gadgets.