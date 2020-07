La série Sandman se déroulera en 2021

Le génial écrivain Neil Gaiman avait déjà annoncé que l'adaptation de son comic book Sandman serait adaptée à notre époque moderne, lorsqu'elle débuterait sur la plateforme Netflix, il en donne aujourd'hui des précisions en annoncant que la série se déroulera en 2021. Sans doute donc la même année que la diffusion, puisque la production de la série qui devait débuter en mai est toujours à l'arrêt suite à la crise du covid-19.

Gaiman précise que malgré ce changement, le comic book originel débutant en 1988, il n'y aura pas de gros impact sur l'histoire de départ. Le personnage de Morphée sera toujours enfermé depuis 1916, ce qui fait qu'il sera simplement resté plus longtemps en captivité que dans la BD. "La version de Netflix se déroule en 2021, donc Morphée sera retenu prisonnier pendant 105 ans plutôt que 70 ans.".

Neil Gaiman revient aussi sur ce qui a rendu l'adaptation de son oeuvre possible aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas plus tôt. "Certains ont essayé des adaptations au ciné et à la TV depuis 30 ans, et activement depuis 25 ans, et ça n'a jamais marché. Elles n'ont jamais marché à cause des effets spéciaux et de tout ce dont on a besoin pour ces effets spéciaux. Elles n'ont jamais marché parce qu'ils faisaient des choses pour les adultes. Des gens écrivaient des scénarios pour Sandman , et on leur répondait, 'Mais c'est un film pour un public mature, et on ne peut pas faire un tel film avec 100 millions de dollars. On avait besoin d'être dans un monde où les histoires au format long sont un avantage plus qu'un inconvénient. La technologie n'existait pas. Le budget n'était pas là. Le public n'était pas là. Les plateformes de diffusion n'étaient pas là. L'idée de faire les deux arcs Preludes & Nocturnes et The Doll's House dans nos 10 premiers épisodes, personne ne nous aurait laissé faire ça. Le monde n'était pas prêt. Il l'est maintenant."