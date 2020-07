Nouveau teaser pour New Mutants

20th Century Studios et Disney ont dévoilé un nouveau teaser pour le film The New Mutants qui contient quelques images inédites et notamment l'exposition des pouvoirs de Magik. On y retrouve tous les jeunes mutants, une fois de plus confrontés à leurs prlus grandes peurs.

Le teaser annonce aussi la présence du film à la convention ComicCon@Home le 23 juillet prochain, pour une conférence qui lui sera dédiée.

En développement depuis des années et encore récemment repoussé à la date du 28 août, le film de Josh Boone en devient presque un mythe et on a envie de dire qu'on y croira une fois qu'on le verra !