Une série Harley Quinn dans l'univers de Batman: White Knight

Le créateur Sean Murphy est loin d'en avoir fini avec son univers de Batman : White Knight, après la deuxième mini-série récemment achevée (Curse of the White Knight), il lance le personnage d'Harley Quinn en solo dans une mini-série en six numéros intitulée Batman: White Knight Presents Harley Quinn . Il sera au scénario du titre avec son épouse Katana Collins mais pas au dessin cette fois, la tâche reviendra à Matteo Scalera et Dave Stewart, alors que Murphy, Scalera et Matt Hollingsworth se chargeront des couvertures.

Attention aux potentiels spoilers sur le pitch de la série !

Batman: White Knight Presents Harley Quinn se tient deux ans après Curse of the White Knight. Azrael a eliminé les criminels de Gotham, Jack Napier est mort, Bruce Wayne en prison et Harley Quinn s'adapte à sa vie de mère célibataire, élevant les jumeaux qu'elle a eu avec Jack. Mais alors que de nouveaux vilains s'éveillent, Harley doit faire face à la folie une nouvelle fois et se confronter à son propre passé avec le Joker et Batman tout en aidant la police de Gotham City et un jeune agent du FBI à résoudre une série d'horribles meurtres.

Le titre sera publié sous le Black Label de DC et le premier numéro sort le 20 octobre prochain.