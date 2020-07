Une maxi-série Rorschach par Tom King et Jorge Fornés

L'univers de Watchmen est une nouvelle fois de retour puisqu'il va avoir droit à un nouvelle série sous forme de spin-off, consacrée au personnage de Rorschach. Le comic book en 12 numéros sera écrit par Tom King et dessiné par Jorge Fornés, avec une publication sous le Black Label de DC Comics. Comme le montre le pitch ci-dessous, on se situe 35 ans après la série originelle Watchmen, et ce ne sera donc pas exactement Rorschach que l'on retrouvera.

Ça fait 35 ans qu'Ozymandias a été révélé comme responsable du largage de la créature télépathique géante sur New York City, tuant des milliers et mettant fin à la confiance du public envers les héros. Les Minutemen n'existent plus, seule leur mémoire survit. Surtout le déshonneur de Rorschach, qui est devenu une incône culturelle depuis que Dr Manhattan l'a réduit en cendres. Rorschach a sans doute dit le vérité, mais il n'était un héros...

Alors quel sens donner à la réapparition de Rorschach au sein d'une paire d'assassins essayant de tuer le premier candidat à s'opposer au président Robert Redford depuis des décennies ? Suivez un détective déterminé qui remonte le temps, découvrant les identités et motivations des futurs tueurs, ce qui le plongera dans une sombre conspiration d'invasions alien, de bienfaiteurs en disgrace, de visions mystiques, et oui, de comic books.

Le scénariste Tom King s'est exprimé sur son travail pour ce titre : "Comme la série HBO et le comic book originel de 1986, c'est un travail très politisé. C'est un travail furieux. Nous sommes en colère tout le temps maintenant. Nous devons faire quelque chose de cette colère. Ça s'appelle Rorschach pas à cause du personnage Rorschach, mais parce que ce que l'on voit dans ces personnages en dit plus sur nous-mêmes que sur eux."

Voici une preview du premier numéro, qui sort le 13 octobre, avec une couverture de Fornés et une variante de Jae Lee.