Une série TV dans l'univers du Batman de Matt Reeves

Alors que Matt Reeves est à la réalisation du prochain film Batman avec Robert Pattison dans le rôle titre, il semble que le réalisateur ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et souhaite étendre cet univers qu'il va introduire au cinéma. C'est ainsi que la plateforme HBO Max annonce une série centrée sur la police Gotham City, le GCPD, se déroulant dans le même univers que celui du film. Une sorte de spin-off, en somme, dirigé par Reeves lui-même, accompagné de Dylan Clark et Terrence Winter (Broadwalk Empire).

Les amateurs de comics feront tout de suite le lien avec le comic book Gotham Central, qui avait la même idée de départ de se concentrer exclusivement sur le département de police de Gotham. Et bien sûr on pense aussi à la série Gotham, dont Jim Gordon était le personnage principal et qui s'est terminé il y a peu, laissant ainsi la place à tel nouveau projet.

"C'est une super opportunité. Non seulement d'étendre la vision du monde que je créer dans le film, mais aussi de l'explorer en profondeur et détails comme seul un format long le permet. Et travailler avec l'incroyablement talentueux Terence Winter, qui a écrit avec une telle justesse des mondes de crimes et corruption, est une rêve absolu" confie Matt Reeves.

Comme le film, la série n'a pas encore de titre à l'heure actuelle. Et pas encore de date, non plus, le projet étant en début de dévéloppement, tout juste validé par HBO Max.