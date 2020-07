Javicia Leslie est la nouvelle Batwoman

Depuis le départ surprise de l'actrice Ruby Rose à la fin de la saison 1 de Batwoman, The CW recherchait une nouvelle actrice pour la remplacer, dans un nouveau rôle, celui du personnage de Ryan Wilder. C'est désormais chose faite, il est annoncé que l'actrice Javicia Leslie est la nouvelle défenseuse de Gotham City !

Leslie a récemment joué dans God Friended Me et a aussi eu des rôles dans les séries McGiver et Always a Bridesmaid. Voici sa première déclaration : "Je suis très fière d'être la première actrice noire à interpréter le rôle iconique de Batwoman à la télévision, et en tant que femme bisexuelle, je suis honorée de rejoindre cette série avant-gardiste qui a été pionnière pour la communauté LGBTQ+."

La showrunner Caroline Dries s'est elle aussi exprimée sur le sujet : "En tant que lesbienne qui travaille comme scénariste depuis quinze ans, j'ai bien conscience du cliché 'enterrez vos gays' et je n'ai aucune intention de participer à ça. C'est pour quoi il est important pour moi en tant que showrunner de clarifier toute désinformation à propos de Kate Kane et du recasting de Batwoman. Comme vous, j'aime Kate Kane, elle est la raison pour laquelle je voulais faire cette série. On ne l'effacera jamais. D'ailleurs, sa disparition sera l'un des mystères de la saison 2. Je ne veux pas dévoiler nos surprises, mais à tous nos fans dévoués, sachez que la Justice LGBTQ+ est au coeur de ce qu'est Batwoman et nous n'avons aucunement l'intention d'abandonner cela."

La saison 2 de Batwoman devrait être diffusée début 2021.