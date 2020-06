Un nouveau Joker pour les suites de The Batman

Malgré une certaine distanciation avec l'univers DC créé par la Warner Bros, nous étions en droit de nous demander si le Joker de Todd Phillips, interprété par Joaquin Phoenix, intégrerait à un moment les autres films des super-héros DC, et notamment Batman . Il semblerait désormais que ce ne soit pas du tout dans les plans puisque de nouvelles informations révèlent qu'un nouveau Joker sera choisi pour les suites de la nouvelle franchise du Chevalier Noir .

The Batman de Matt Reeves ne présentera pas le Joker , puisqu'il y aura déjà fort à faire avec beaucoup d'autres vilains, mais celui-ci devrait apparaître dans les deux suites théoriquement prévues pour cette trilogie. Ce sera donc un tout nouveau clown prince du crime, avec un nouvel acteur et une nouvelle interprétation et adaptation. Nous n'oublions bien sûr par que le Joker a aussi été récemment interprété par Jared Leto dans le film Suicide Squad, mais au vu des retours plutôt négatifs sur le film et le personnage, il y a peu de chances de le revoir dans ce rôle.

Le tournage de The Batman est actuellement en pause mais sa sortie est toujours planifiée pour octobre 2021.