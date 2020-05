Henry Cavill de retour en Superman ?

L'information vient du site Deadline, Henry Cavill serait en discussion pour reprendre son rôle de Superman pour le compte de Warner. Pourtant, aucun Man Of Steel 2 n'est pour le moment prévu, il pourrait donc apparaitre dans un autre film de l'univers DC cinématographique.

On sait déjà que ce ne sera pas pour Wonder Woman 1984 ou The Suicide Squad qui ont fini leur tournage. Peu probable aussi que ce soit dans The Batman . Ce sera donc probablement dans un des films suivants : Shazam 2, Black Adam ou Aquaman 2 ? A suivre...