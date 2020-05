La collection pour adultes DC Black Label va accueillir un nouveau comics dans ses rangs, intitulé Batman: The Smile Killer. Au prix de 5,99$, ce one-shot sera écrit par Jeff Lemire et dessiné par Andrea Sorrentino, et sortira le 23 juin aux Etats-Unis. Les auteurs revisitent l'histoire du Joker par la vision d'un jeune Bruce Wayne et son dessin animé télévisé préféré !