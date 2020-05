Une director's cut pour Suicide Squad ?

La confirmation de la Snyder Cut de Justice League donne des idées à certains, notamment David Ayer, le réalisateur et scénariste du film Suicide Squad de 2016. Pour répondre à un tweet, voilà ce qu'il dit :

Le film a eu des périodes de tournage supplémentaire, et Ayer n'a cessé de parler des nombreuses scènes qui n'apparaissent pas dans le film. Alors pourquoi pas une Ayer Cut ?

This is a good question. My cut would be easy to complete. It would be incredibly cathartic for me. It’s exhausting getting your ass kicked for a film that got the Edward Scissorhands treatment. The film I made has never been seen. https://t.co/FkeHAlNoV0