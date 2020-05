Conclusion de la sÃ©rie Harley Quinn au #75

L'actuel scénariste de Harley Quinn, Sam Humphries, a annoncé sur son Twitter que le numéro 75 d'août sera le dernier de la série. Selon lui, ce choix était prévu depuis presqu'un an. Humphries change de projet chez DC sans donner de détails, mais, comme vous vous en doutez, Harley Quinn reviendra rapidement avec une nouvelle série, un nouveau premier numéro et une nouvelle équipe artistique. Le numéro 75 sera plus gros que d'habitude, et acueillera Nicola Scott, Emaneula Lupacchino, Ramon Villalobos, Joe Quinones, Riley Rossmo et Ngozi Ukazu aux dessins, avec une couverture de Guillem March.