Une nouvelle série intitulée Fantastic Four: Antithesis

Le scénariste Mark Waid va collaborer avec le dessinateur légendaire Neal Adams sur une nouvelle série Fantastic Four intitulée Fantastic Four: Antithesis. La famille de super-héros y affrontera une menace cosmique liée à Galactus. C'est la première fois qu'Adams s'occupe des Fantastic Four sur une série sans durée spécifiée. Le premier numéro sortira en août aux Etats-Unis.