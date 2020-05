Après plusieurs reports, dont le dernier à cause de la pandémie, le jeu vidéo Iron Man VR a une nouvelle date de sortie. Il arrivera donc sur PS4 et PSVR le 3 juillet prochain. Il ne faudra plus attendre très longtemps pour enfiler l'armure du super-héros. Sony annonce plus d'infos la semaine prochaine, avec peut-être de nouvelles images.