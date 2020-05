Dwayne Johnson et Emily Blunt dans un film de super-héros

MAJ : Variety nous informe que le film sortira sur Netflix. Il devrait donc bénéficier d'une sortie internationale sur la plateforme.

Après Jungle Cruise, Dwayne Johnson et Emily Blunt vont de nouveau collaborer ensemble. Ce sera cette fois-ci sur un film de super-héros intitulé Ball and Chain, et adapté du comics éponyme créé par Scott Lobdell et Alé Garza et paru chez Homage Comics en 1999. Si ça ne vous dit rien, c'est normal, il ne s'agit que d'une mini-série de 4 chapitres qui n'a même pas dû avoir le droit à une traduction en France. Elle raconte l'histoire d'un couple marié de super-héros dont les superpouvoirs ne fonctionnent que s'ils travaillent ensemble. Pour le moment, le film n'a pas de distributeur.