[Preview VO] Juggernaut #1

Prévu à l'origine pour sortir le 6 mai et actuellement dans une zone de flou, le premier numéro de la mini-série Juggernaut (Le Fléau en VF) dévoile un aperçu de ses planches. Scénarisé par Fabian Nicieza et dessiné par Ron Garney, une ambiance sombre en ressort, et il faudra attendre un peu pour en savoir plus.