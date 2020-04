Le SDCC et le Wondercon annulés pour 2020

Le sort en est jeté. Alors qu'on se demandait si le San Diego Comic Con, le plus gros des festivals de pop culture, allait se tenir cet été, l'organisation a repondu par l'annulation à cause de la pandémie en cours. Il n'y aura donc pas de date en 2020, et le prochain SDCC aura lieu du 22 au 25 juillet 2021. C'est la première fois en 50 ans d'existence que ça arrive. Concernant le Wondercon qui devait se dérouler le week-end dernier, il est aussi annulé, et le prochain est pour les 26, 27 et 28 mars 2021.

Il reste une bonne nouvelle pour se réconforter puisque les Eisner Awards devraient tout de même être attribués cette année. En effet, habituellement remis durant le SDCC, le jury devrait pouvoir discuter à distance et faire une cérémonie virtuelle. Même si les détails sont encore à voir, les organisateurs sont plutôt optimistes d'après le site Newsarama.