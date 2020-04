House of El est une série de trois romans graphiques à paraitre chez DC. Elle sera scénarisée par Claudia Grey qui devrait offrir une nouvelle perspective de la destruction de Krypton . Nous y suivrons deux adolescents, Zahn et Sera, qui en quêteront sur les dangers qui menace la planète. Les dessins seront assurés par Eric Zawadzki, et le premier tome sortira le 5 janvier 2021 aux Etats-Unis. DC a diffusé un aperçu de quelques planches.