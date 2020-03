Le documentaire Justice League: Mortal de nouveau sur les rails

Dans une réalité alternative, le premier film centré sur l'équipe de la Justice League aurait pu être réalisé par George Miller, un projet qui ne vu finalement jamais le jour. Depuis plus d'une dizaine d'années, le réalisateur Ryan Unicomb parle d'un documentaire qu'il souhaite réalisé sur ce projet avorté, mais qui là aussi, n'est jamais devenu réalité, notamment dû à un manque de confiance de la part du studio qui portait le projet et qui ne cessait de le repousser. Il semblerait que les choses aient changé puisque Unicomb donne à nouveau des nouvelles du documentaire, qui devrait désormais passer par la case "financement participatif".

Il a posté une image sur Instagram, avec laquelle on apprend notamment que le documentaire s'intitule 7 Friends: George Miller's Justice League, et qu'il contiendra des dessins originaux de Bosslogic, la reproduction des costumes originaux prévus pour le film, des interviews des acteurs et des équipes de production, ainsi que des images de backstages encore inédites. La production reprend et la campagne de financement débutera en juin 2020.