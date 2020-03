Pas de titre Generation pour juin ?

DC Comics a annoncé ses sorties pour le mois de juin 2020, et le fait le plus notable est peut-être l'absence de titre Generation. Pour rappel, l'éditeur avait annoncé une série de one-shots en février dernier dont le but était de clarifier la timeline de son univers. L'évènement débute normalement avec les sorties de mai avec le Free Comic Book Day, puis le premier titre, Generation One: Age of Mysteries, le 27 mai.

Le problème, c'est qu'il n'y aura en juin aucune sortie liée à l'évènement, alors qu'il y avait au moins le titre Generation Two: Age of the Metahuman de prévu. Il faut dire que DC a changé depuis l'annonce puisque Dan Didio n'est plus sur son poste. On sait qu'il y a eu un impact sur les publications, puisque Scott Snyder a révélé que Dark Nights: Death Metal avait été touché : la mini-série aura finalement plus d'ampleur que prévu.

Pour le moment, DC n'a pas communiqué sur cette absence. Les numéros de mai semblent pour le moment toujours prévus. A voir si c'est un report, ou une annulation pure et simple.