La nouvelle série Black Widow par Kelly Thompson et Elena Casagrande débute le 1er avril prochain aux Etats-Unis. En prévision, Marvel a dévoilé des couvertures alternatives pour le premier numéro. En plus de la principale d'Adam Hughes, il y aura des alternatives par Travis Charest, Gerald Parel, J.G. Jones, NetEase Games et J. Scott Campbell. Vous les trouverez ci-dessous.